Pochi iscritti, prima media in bilico: sos del sindaco

La popolazione scolastica si assottiglia sempre di più per effetto del calo demografico. Un fenomeno che non ha risparmiato neanche il Sannio, dove è in corso un'ondata di accorpamenti tra scuole e perdita di classi. È il caso della scuola media di Campoli, dove a settembre svanirà una classe prima.

Un fulmine a ciel sereno per l'amministrazione di Nicola Grasso che dice di aver appreso la notizia «da una mail inviata dalla dirigente scolastica ai genitori».

I pochi iscritti dovrebbero quindi frequentare la scuola di Tocco Caudio, con notevoli disagi.

Ma Grasso non ci sta e annuncia la convocazione di un tavolo con i due istituti coinvolti, con i genitori ed i cittadini per «ipotizzare la soluzione migliore per evitare disagi. Prima di agire dovevano essere coinvolti tutti gli attori cioè amministrazione e cittadini. Il disagio sarà notevole per tutti».

Il sindaco si dice disponibile anche «ad ampliare il percorso degli scuolabus affinché ci siano le iscrizioni a Campoli. Purtroppo - evidenzia - questo si verifica in quanto il nostro Comune non è considerato montano. Ma ad una scuola dell'obbligo qualche agevolazione va concessa».