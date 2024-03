L'anno solare è iniziato da poco, ma per la scuola si comincia già a pensare al 2024-25. L'Ufficio scolastico provinciale ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco provvisorio dei 203 posti che, dal prossimo primo settembre, saranno oggetto di avvicendamento, alla luce dei pensionamenti sia del personale docente che di quello amministrativo. Un turnover che dovrebbe, allo stato, interessare 148 docenti e 54 amministrativi.

Numeri che diventeranno ufficiali quando l'Inps avrà concluso la consueta attività di accertamento del diritto al collocamento a riposo, quindi poco o nulla è destinato a cambiare. Nuove prospettive, dunque, per chi si trova in graduatoria, specialmente per i tanti precari che attendono un posto, magari dopo anni di insegnamento al di fuori dei confini provinciali. Ma quali sono le cattedre destinate a vedere novità? Andando a spulciare l'elenco provvisorio, che porta la firma del provveditore agli studi Sebastiano Pesce, la quota più consistente (72) riguarda la scuola superiore, e scorrendo le classi di concorso fra le materie interessate compaiono in particolare lettere, matematica e scienze. Diversi pensionamenti anche per quanto riguarda lingue, scienze giuridiche ed economiche, scienze motorie. Quota 27 per i pensionamenti delle elementari, un'incollatura sopra i 26 delle scuole medie (anche in questo caso con una predominanza della matematica) mentre la pattuglia meno numerosa è quella della scuola dell'infanzia, dove sono previsti 23 pensionamenti. Fra i 148 pensionamenti ci sono anche 10 insegnanti di sostegno: quattro delle superiori, altrettanti delle scuole elementari e due delle medie.

Per quanto riguarda invece il personale amministrativo, i 55 pensionamenti previsti con decorrenza primo settembre 2024 vedono in maggioranza i collaboratori scolastici (45), seguiti dagli assistenti amministrativi (7), dai direttori dei servizi generali e amministrativi (2) e da un assistente tecnico.

Tra gli istituti che si preparano al maggior numero di feste di pensionamento fra i docenti, coinvolti in particolare l'istituto comprensivo «Sant'Angelo a Sasso» di Benevento, dove mettendo insieme scuola dell'infanzia (4), elementari (4) e medie (2) si arriva a quota 10.

Al secondo posto il «Carafa-Giustiniani» di Cerreto Sannita e l'alberghiero «Le streghe» di Benevento, dove ci sono 8 docenti interessati. A quota 6 pensionamenti ci sono il liceo «Lombardi» di Airola e il «Galilei-Vetrone» di piazza Risorgimento a Benevento. Molto affollata la quota 5 pensionamenti: una dimensione che riguarda i licei «Guacci» e «Virgilio» di Benevento, come pure l'istituto industriale «Lucarelli», sempre nel capoluogo. A completare la casella c'è l'istituto superiore «Telesi@». Quattro pensionamenti per l'istituto «Alberti», sempre nella cittadella scolastica di piazza Risorgimento, come pure per l'istituto «Aldo Moro» di Montesarchio. Poche novità per i licei «storici»: allo scientifico «Rummo» sono previsti tre pensionamenti, al classico «Giannone» appena due.

Per quanto riguarda infine gli istituti comprensivi in provincia, ci sono quattro pensionamenti previsti a Montesarchio, e lo stesso numero si raggiunge mettendo insieme la nuova realtà unica del comprensorio vitulanese, destinata a raccogliere Foglianise, Vitulano, Cautano, Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio. Movimenti che, peraltro, non assegneranno automaticamente nuovi posti. Entreranno in gioco anche le formazioni delle classi, che potrebbero risentire della denatalità determinando una variazione della pianta organica.