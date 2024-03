Asia, parte dalle contrade la sensibilizzazione alla raccolta differenziata

L’Asia, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nel comune di Benevento, ha lanciato una nuova iniziativa per promuovere la raccolta differenziata tra i cittadini delle contrade. Si tratta di una serie di incontri pubblici, che si svolgeranno da marzo a maggio, in cui verranno fornite informazioni e consigli su come separare correttamente i rifiuti e su quali vantaggi comporta per l’ambiente e per la qualità della vita.

Il primo appuntamento si terrà sabato 16 marzo a contrada Pezzapiana, in piazza Basile, dove saranno coinvolti cittadini e bambini, attraverso attività ludiche e educative organizzate dall'azienda di via delle Puglie.Saranno presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, insieme all'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, alla consigliera delegata alle Contrade, Loredana Iannelli, e all'amministratore unico Asia, Donato Madaro.

L’incontro prevederà anche una parte formativa, in cui saranno illustrati i criteri e le modalità di raccolta differenziata, le tipologie di rifiuti e i contenitori da utilizzare, le frequenze e gli orari di ritiro, le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Inoltre, i cittadini potranno assistere ad uno sketch teatrale, realizzato da una compagnia locale, che metterà in scena in modo ironico e divertente le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e i comportamenti virtuosi da adottare.

Per tutto il pomeriggio sarà attiva anche la raccolta straordinaria di indumenti usati e oli esausti, che i cittadini potranno conferire gratuitamente presso gli appositi punti di raccolta. La campagna dell’Asia proseguirà con altri quattro incontri, che si terranno il 6 aprile in contrada Acquafredda, il 13 aprile in contrada Pantano, il 4 maggio in contrada Santa Clementina e l'11 maggio in contrada Madonna della Salute.