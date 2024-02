Orti sociali, un'area parcheggio ed un immobile che ospiterà associazioni culturali e di volontariato sociale. Sarà questa la destinazione dell'ex scuola Sannio in via San Pasquale chiusa da decenni e che diventerà punto di riferimento per gruppi di giovani ed esperimenti collettivi innovativi. Il settore Lavori pubblici del Comune di Benevento con la firma della determina dirigenziale, proprio in questi giorni ha dato l'ok al progetto esecutivo che prevede l'adeguamento degli immobili rimasti nell'area. Il costo dell'intervento ammonta a 450mila euro ed il finanziamento rientra nel Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

APPROFONDIMENTI Morto dopo l'intervento per perdere peso, autopsia e ipotesi shock settico Il rebus piazzale Nenni «giallo» sull'acquisizione Benevento, Matera: «Nodo 118, la programmazione regionale sulla sanità è carente»

Arriva, dunque, la svolta con la sistemazione definitiva dopo una serie infinita di ipotesi, proteste ed appelli in particolar modo da parte dei residenti nel quartiere che potranno avere nuovamente la disponibilità di un'ampia area in disuso da troppo tempo.

«È evidente dice il sindaco Clemente Mastella - che si tratta di un intervento che darà una immagine completamente diversa e soprattutto più congeniale al contesto della zona. Il nostro piano punta a migliorare la qualità ambientale, paesaggistica ed ecologica di un sito dimenticato da molti. Un polmone d'ossigeno con attività sociali e didattiche e spazi per le famiglie che avranno vantaggi anche logistici con la creazione di un'area parcheggio.Felici di aver fatto questo regalo, se così lo vogliamo chiamare agli abitanti di via San Pasquale, via Collevaccino, via Ponticelli e non solo».

Il complesso immobiliare dell'ex scuola Sannio fu realizzato nel 1963 dal ministero della Pubblica Istruzione per far fronte alle esigenze abitative conseguenti al sisma del 1962. Erano otto immobili, contigui ma separati, che successivamente furono adibiti anche a sede di associazioni culturali e di volontariato sociale, nonché ad una palestra con annesso ufficio e spogliatoio.

Verso la fine del 2021 fu effettuata la demolizione di sette manufatti, ad eccezione di quello adibito a palestra e contestualmente fu smaltito da parte di una ditta specializzata l'amianto rinvenuto con conseguente bonifica del sito. Proprio la presenza di amianto determinò preoccupazione tra gli abitanti dei numerosi edifici circostanti. Soltanto l'immobile adibito a palestra, dato in concessione alla società «Club Ginnastico Benevento» rimase in piedi e fu poi ristrutturato ed è tuttora utilizzato dal sodalizio sportivo. Il resto dell'area, però, versa da svariati anni in uno stato di totale abbandono con accesso inibito da lucchetti con chiave apposti ai cancelli di ingresso lungo via San Pasquale dove resiste una vecchia targa che ricorda l'anno di costruzione e l'insegna della scuola ormai scomparsa. Erbacce ed alberi selvatici riempiono l'ampio spazio e fortunatamente non ci sono rifiuti grazie alla recinzione che resiste.

Lo studio di fattibilità iniziale fatto nel 2016 ha registrato delle variazioni in virtù dell'incremento dei prezzi ad oggi ulteriormente accentuato dalla crisi pandemica e dal conflitto bellico russo-ucraino, che ha determinato l'insufficienza economica del finanziamento pubblico. Il nuovo progetto a firma dell'ingegnere Giovanni Cavalluzzo prevede l'ampliamento delle aree da adibire a verde e il ripristino di funzionalità di quelle esistenti, ma anche il rifacimento della pavimentazione del piazzale.

L'intervento porterà anche alla rimozione delle rimanenti parti di sei immobili preesistenti e di discutibile impatto, oltre alla realizzazione di un unico edificio di circa 121 metri quadri, da destinare ad associazioni di volontariato.