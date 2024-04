«Un fiore per Aldo e Raffaele»: in tanti oggi hanno risposto all'appello di «Libera» e, a partire dalle 9, la stele commemorativa che si trova nella villa comunale di Benevento ha fatto da centro di gravità per l'affetto, la gratitudine e la commozione che, 42 anni il loro assassinio, continuano a suscitare le figure e la tragica vicenda dell'assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo amico e collaboratore Aldo Iermano.

Gli attivisti del coordinamento di «Libera» a Benevento sono stati i primni a rendere omaggio alle due vittime delle Brigate rosse, che agirono sulla scorta di un «patto infame» con la camorra. A seguire, i fiori dell'Azione cattolica diocesana, della sezione Anpi di Benevento, della Pastorale giovanile diocesana, del «Laboratorio per la felicità pubblica», degli Scout Agesci Zona Samnium, dell'amministrazione comunale di Benevento rappresentata dal vicesindaco Francesco De Pierro, di cittadini e di altre realtà del territorio.

Le deposizioni di fiori continueranno ancora oggi fino a stasera, quando presso il Giardino della memoria della chiesa di Santa Maria degli Angeli di Benevento si terrà un momento commemorativo per Delcogliano, Iermano e per il giovane carabiniere santagatese Tiziano Della Ratta. Sarà la chiusura di questa tre giorni di memoria «come esercizio costante, duraturo, plurale, inclusivo e collettivo».