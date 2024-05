William, svolta dopo la diagnosi di tumore di Kate: il ritorno agli impegni lontano da casa visto come un segnale positivo

Dopo la diagnosi di cancro di Kate Middleton, il principe William si è preso una pausa dagli impegni reali per dedicarsi alla sua famiglia e solo recentemente ha ricominciato a ricomparire in pubblico. Tuttavia, da Oltremanica hanno cominciato a rifluire alcune notizie su una piena ripresa dei doveri di corte per l'erede al trono e primogenito di Re Carlo III. Stando a quanto trapela dai tabloid, possiamo affermare che per la prima volta dopo la scoperta della malattia della moglie, William si assenterà da casa per un periodo di tempo piuttosto lungo, al fine di recarsi in alcune zone un po' più remote del Regno. Si tratta di un indizio del fatto che la principessa Kate è in via di guarigione? Oppure ci sono altri motivi dietro questa decisione da parte di William? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB