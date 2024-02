Il parcheggio è già del Comune ma l'ente ritiene di doverlo ancora rilevare, e la delibera si blocca. È la storia surreale di piazzale Nenni, emersa ieri nella commissione Patrimonio che ha fermato l'iter di acquisizione del bene.

Si tratta di un punto in pieno centro utilizzato da decenni come stazionamento in zona Cappuccini, a un passo dalla omonima rotonda e dalla chiesa del Sacro Cuore. Uno spazio adibito fin dagli anni Ottanta ad area di sosta nei pressi di un noto istituto di credito ormai dismesso. Qualche decina di posti auto, ma preziosi nella ingolfatissima mobilità della zona alta della città.

Il Comune vorrebbe acquisirlo formalmente al patrimonio tramite usucapione, per realizzarvi una moderna postazione di ricarica per veicoli elettrici. Ma il deliberato consiliare che dovrebbe suggellare il passaggio di mano dagli originari proprietari rivela come l'ente ha, probabilmente, già di fatto acquisito il cespite al termine di un lungo contenzioso che l'ha visto soccombente nel 2003, ovvero ben 18 anni dopo dall'avvio della procedura di esproprio. Un cliché ripetutosi più e più volte in città, con epilogo pressoché identico ovunque: provvedimenti giudiziari avversi a Palazzo Mosti e condanne a molti zeri per il pagamento delle indennità di indebita occupazione.

Nel caso specifico, l'esborso si ferma a «soli» 120mila euro, attualizzati rispetto ai circa 70mila originari. Ma il punto fondamentale è un altro: per quale ragione occorre ancora formalizzare l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area, se la stessa è già stata oggetto di un pronunciamento giudiziario che ne ha sancito la titolarità del Comune? Interrogativo sollevato in commissione dall'esponente del Partito democratico Giovanni De Lorenzo, al quale si sono associati i colleghi di opposizione Francesco Farese, Rosetta De Stasio e Vincenzo Sguera. Ma lo stesso presidente Antonio Picariello, alla lettura della proposta di delibera, non ha avuto difficoltà nel convenire circa la necessità di un rinvio per approfondimenti. Si chiederanno integrazioni documentali alla struttura municipale che fughino i legittimi dubbi espressi dai consiglieri.

Perplessità sintetizzate così da De Lorenzo: «Sul piano sostanziale, non v'è alcun dubbio che quell'area venga utilizzata da decenni come spazio per la sosta dei veicoli. Ma nel momento in cui andiamo a deliberare l'acquisizione al patrimonio comunale, non possiamo sottacere che l'atto, così come è formulato oggi, risulta alquanto contraddittorio. Si fa riferimento infatti a un contenzioso intentato nel 1993 nei confronti del Comune dai proprietari originari dei suoli oggetto di esproprio.

Contenzioso che, stando sempre alla lettura della proposta di delibera, si sarebbe definito con sentenza emessa nel 2003 dal Tribunale di Benevento per l'occupazione irregolare di oltre 2.600 metri quadrati. Dall'atto si apprende poi che la relativa indennità, per una spesa di 122mila euro, è stata liquidata dall'ente nel 2006. Ma a tutt'oggi, nonostante la definizione della lite e l'avvenuto esborso, le aree non sono state ancora acquisite al patrimonio pubblico. Mi domando allora - conclude - per quale ragione si chieda adesso al Consiglio di deliberare l'acquisizione delle aree per usucapione e non per avvenuta trascrizione della titolarità. Lo spazio è oggettivamente utilizzato per finalità pubbliche e sono decorsi i termini di tempo previsti dalla norma, ma la procedura seguita è tutt'altro che limpida e occorre fare i dovuti chiarimenti prima di portarla all'attenzione del Consiglio». Approfondimenti necessari anche ai fini del perfezionamento dell'accordo già annunciato dal Comune con la società Ewiva, per la realizzazione di una stazione pubblica di ricarica per veicoli elettrici, prevista nell'area.