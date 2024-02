Varare un Regolamento che disciplini efficacemente il transito e la sosta nella Zona a traffico limitato, mettendo fine all'insostenibile via vai di mezzi in pieno centro, e al far west dei parcheggi fin sotto i monumenti. È l'obiettivo della commissione Mobilità del Consiglio comunale, pronta a tradurre in atti l'esigenza largamente avvertita in città. Il presidente Antonio Picariello ha incassato le disponibilità dell'assessore alla Mobilità Attilio Cappa e del neocomandante della polizia municipale Pasquale Pugliese per la seduta in calendario giovedì.

Troppi i mezzi che penetrano senza colpo ferire nei vicoli del centro storico e lungo corso Garibaldi, teoricamente inviolabile per qualsiasi veicolo, biciclette comprese, in quanto area pedonale. Ben diversa la realtà che ogni giorno, ad ogni ora, si presenta sotto gli occhi di residenti e visitatori: automobili e furgoni sfilano numerosi, con buona pace dei turisti attratti dal crescente appeal della città. Particolarmente urgente appare l'adozione di una nuova disciplina che riordini l'accesso dei mezzi per la consegna di prodotti commerciali. Non soltanto il tradizionale carico e scarico merci presso i negozi, ma anche i recapiti domiciliari di pacchi spinti dal vento forte dell'e-commerce sono effettuati a ogni ora dai corrieri delle più svariate sigle.

Si impone al contempo una bonifica delle migliaia di pass rilasciati nel tempo sulla scorta di una delibera di Giunta comunale vecchia ormai di 13 anni. Risale al 13 gennaio 2011 l' «Atto di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso e la sosta nelle Zone a traffico limitato del centro storico» licenziato dall'esecutivo guidato da Fausto Pepe. Un provvedimento a maglie larghe che ha favorito la proliferazione di permessi, di pari passo con la mancanza di adeguati controlli. Il più recente monitoraggio effettuato dalla stessa commissione Mobilità sotto la gestione Farese, ha rivelato la esistenza di 3.082 tagliandi rilasciati, 1.658 per la Ztl Annunziata e 1.424 per la Traiano. Un numero sproporzionato se si tiene conto che il totale dei residenti e domiciliati nel perimetro interessato si ferma a 1.480 unità. In altre parole, sono in circolazione 2 pass per ogni residente.

E pur volendo considerare che il volume complessivo sia viziato da permessi temporanei o non più in vigore, appare evidente la necessità di operare quanto prima una verifica della sussistenza della legittima titolarità. Va fatta, inoltre, una valutazione riguardante la durata dei lasciapassare. Sotto i parabrezza dei veicoli in sosta in centro storico è facile rintracciare permessi validi fino al 2029, estensione quinquennale che appare eccessiva. Così come non è affatto raro imbattersi in tagliandi scaduti da anni ma regolarmente esposti, chiaro indizio di una inveterata lassità dei controlli.

Tendenza che si proverà a invertire a partire da giovedì. «La commissione - spiega il presidente Antonio Picariello - vuole farsi parte diligente nella risoluzione di una problematica che tutti indicano come prioritaria, a partire dal sindaco Mastella. La visibilità raggiunta da Benevento, città Unesco, grazie alle storiche vestigia e all'attività di valorizzazione effettuata dall'amministrazione ci impone di non tollerare più il malvezzo di arrivare con l'auto fin sotto Santa Sofia o l'Arco di Traiano.

Oggi abbiamo un vulnus da sanare quanto prima: manca un regolamento comunale che disciplini il transito e la sosta nella Ztl, lacuna dalla quale derivano molte delle criticità esistenti. Faremo tesoro degli input che ci giungeranno dall'assessore Cappa e dal comandante della polizia municipale Pugliese. Concordo con il proposito espresso pubblicamente da Pugliese di voler prospettare all'amministrazione l'attivazione dei varchi della Ztl, È giunto il momento di tutelare come merita il nostro splendido centro storico. Ritengo inoltre necessaria una completa verifica dei permessi oggi in vigore, confermandone la titolarità agli eventi diritto e varando regole più snelle ma certe».