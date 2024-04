Pozzuoli, trovati con armi e droga in casa: arrestato 22enne

Sono quasi le 22 a Pozzuoli quando i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia notano Andrea Nastri Giogli mentre passeggia a via Lucilio. Il ragazzo, 22enne del posto, è noto alle forze dell’ordine e i militari decidono di controllarlo.

Perquisito, viene trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. I carabinieri decidono di estendere la perquisizione anche a casa del 22enne e lì vengono rinvenuti e sequestrati altri 60 grammi dello stesso stupefacente.

Rinvenuta e sequestrata anche una pistola calibro 9 con matricola abrasa e pronta all’uso. Nel caricatore, infatti, 10 proiettili. Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga e detenzione illecita di arma clandestina. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.