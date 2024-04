Napoli, sequestrate armi e droga in un borsone in via Cosenz

Controllo del territorio nel quartiere Mercato di Napoli. I carabinieri della compagnia Stella stanno intensificando i presìdi nelle strade e nelle piazze più importanti.

Alla luce della pressione costante, i militari del nucleo operativo hanno trovato un borsone sospetto in un vano scale di un palazzo in via Cosenz. All’interno una pistola Beretta 950, provento di un furto commesso il 13 febbraio dello scorso anno nel comune di San Gennaro Vesuviano. E ancora 131 proiettili di vario calibro, un involucro contenente 13 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il materiale è stato sequestrato, sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.