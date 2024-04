È lotta senza quartiere ai parcheggiatori abusivi. Contro la piaga degli estorsori del posto auto sembra muoversi finalmente qualcosa: dopo decenni di immobilismo, finalmente emergono le linee di un piano strategico che vede mobilitate tutte le forze dell’ordine e la polizia municipale. Nelle ultime ore tra Napoli città e l’hinterland sono scattate 47 denunce.

APPROFONDIMENTI Napoli: controlli alla movida, 20 denunciati in una notte Napoli, fermato un 12enne armato di coltello nella Galleria Umberto Napoli-Atalanta, rimossi 125 veicoli in sosta vietata

Il piano

In realtà ci avevano provato in tanti, negli scorsi anni, animati dalle migliori intenzioni. Oggi è la Prefettura di Napoli a lanciare un’offensiva contro chi - ed è un vero esercito - pretende spesso anche con modalità violente il pagamento per la sosta nelle strade cittadine, anche dove gli stalli per i parcheggi sono segnati dalle strisce blu.

Un “clan”, quello dei parcheggiatori abusivi, il cui tariffario è diventato sempre più esoso: in maggioranza pretendono due euro all’ora nei quartieri più popolari, ma si può arrivare anche a 15-20 euro nei luoghi di maggior interesse turistico e in occasione di importanti eventi sportivi o musicali.

Nell’ambito di una serie di controlli disposti anche alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dall’inizio dell'anno i soli militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli hanno notificato 47 segnalazioni: 29 quelle inviate in Prefettura, mentre le restanti 18 sono state spedite alla Procura della Repubblica. Le sanzioni previste prevedono una pena pecuniaria compresa tra 769 e 3095 euro ma, in caso di reiterazione della violazione, il parcheggiatore abusivo viene denunciato, ed è previsto anche l’arresto e un’ammenda che va da duemila ai settemila euro.

Le iniziative

La era forza di questa nuova offensiva contro l’illegalità diffusa sta nell’azione concentrica dei controlli e della repressione del fenomeno. E su questo fronte l’impegno di polizia, carabinieri, finanzieri e vigili urbani è totale. Non passa settimana che le “divise” non stilino un bilancio eloquebte dei loro controlli.

Qualche esempio recente. La Municipale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Frosinone, allo stadio Maradona ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello Stadio al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. I caschi bianchi hanno contestato 78 verbali per infrazione al Codice della strada e prelevato 44 veicoli di cui 7 motoveicoli in divieto di sosta. Gli agenti sono stati impegnati tra l'altro al contrasto del fenomeno abusivo dei parcheggiatori che operano illecitamente nella zona soprattutto in occasione di eventi come la partita di calcio. Nella sola giornata di domenica scorsa sono stati individuati sanzionati ed allontanati cinque parcheggiatori, quattro dei quali denunciati poiché recidivi Nell’ultimo fine settimana in azione anche i carabinieri: quattro quelli segnalati all’autorità giudiziaria. Erano concentrati nelle aree attorno piazza Municipio e piazza Trieste e Trento.

I controlli e operazioni di controllo nelle strade e nelle piazze cittadine saranno intensificati con l’arrivo della bella stagione.