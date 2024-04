Napoli, fermato un 12enne armato di coltello nella Galleria Umberto

Ancora armi e ancora la galleria Umberto teatro di vicende che i carabinieri conoscono bene e che monitorano quotidianamente. É pomeriggio e i militari sorprendono un 12enne mentre si “divertiva” in compagnia di amici a brandire un coltello a farfalla.

Il bimbo è stato affidato ai genitori mentre l’arma è stata sequestrata. I militari hanno incentrato i propri sforzi anche nelle zone della movida e, durante i controlli, hanno fermato a via Cavallerizza a Chiaia un 19enne incensurato.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una pistola a salve priva del tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato. Analoga sorte per un 25enne perquisito mentre passeggiava tra i vicoli dei quartieri spagnoli.

Nelle tasche dell’uomo un coltello in acciaio a lama fissa. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 3 scooter sequestrati. Parcheggiatori abusivi sempre nella lente dei controlli: sono 2 le persone denunciate in zona baretti.