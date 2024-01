Napoli: baby gang aggredisce coetaneo in Galleria Umberto, fermata dai vigili urbani

Nell'ambito dei controlli per la Movida, nella Galleria Umberto I, un gruppo di ragazzini, probabilmente intenzionato ad aggredire un altro gruppo più tranquillo, è stato fermato dalla Polizia Locale di Napoli. Un giovane, malmenato dal branco aggressivo, è riuscito a fuggire e ha cercato rifugio nella zona di Piazza Trieste e Trento, dove erano presenti gli agenti. Contestualmente veniva allertata anche un'altra pattuglia dell'unità operativa di Chiaia che in quel momento stava eseguendo un controllo all'interno di un'attività commerciale. Le forze dell'ordine sono intervenute bloccando il gruppo di giovani aggressori.

Durante la perquisizione, uno dei membri, un ragazzino di 14 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro.

Su disposizione del pubblico ministero, in attesa degli esiti degli esami tossicologici, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Nel bilancio della polizia locale anche sei verbali ad altrettante attività commerciali nella zona del centro per l'occupazione irregolare di suolo pubblico, la mancata raccolta differenziata dei rifiuti e l'assenza dell' autorizzazione di impatto acustico, ed il prelievo di sette vetture in via Aniello Falcone.