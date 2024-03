Scontro tra babygang a Napoli, ferito minorenne: arrestati due 16enni

La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti di un 17enne e di un 16enne per il reato di tentato omicidio aggravato.

Il provvedimento fa riferimento ad un ferimento da colpi d’arma da fuoco di un 16enne avvenuto la sera del 27 dicembre 2023 a piazza Carlo III, zona Vicaria. In quell’occasione la vittima arrivò all’Ospedale dei Pellegrini con una ferita da proiettile al braccio destro ed è stata ricoverata per diverso tempo presso il reparto di chirurgia. La munizione usata era da caccia e che, tipicamente, si rompe in piccoli pezzi dopo aver colpito il bersaglio.

La vittima è stata sottoposta ad un intervento per la rimozione di tutti i frammenti.

Il motivo dello scontro sarebbe stato la rivalità tra giovani gruppi appartenenti a differenti quartieri: a scontrarsi sono stati ragazzi della zona di Borgo Sant'Antonio Abate (di cui la vittima fa parte) contro giovani del Rione Reggia a Poggioreale, nell'area di confine tra Napoli e Casoria.

Il provvedimento eseguito riguarda due misure cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.