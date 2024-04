Napoli, incidente con uno scooter e poi scappa via: caccia al pirata della strada

Nella notte la Polizia Locale Unità Operativa Infortunistica è intervenuta per rilevare un incidente stradale avvenuto all’intersezione tra F. Persico e via G. Carafa (quartiere Vicaria) che ha visto coinvolto due diciannovenni, un ragazzo ed una ragazza che sono stati ricoverati in prognosi riservata presso l'ospedale del Mare l’uno ed il C.T.O. l’altra.

I due ragazzi che erano a bordo di uno scooter sono rimasti coinvolti in un sinistro con un altro mezzo poi datosi alla fuga senza prestare soccorso.

Gli uomini della Polizia Locale hanno in corso indagini esaminando le immagini prelevate dai sistemi di video sorveglianza della zona per ricostruire il grave sinistro stradale e identificare il fuggitivo. Le indagini sono rese particolarmente difficili data l’assenza di testimoni e l’impossibilità, a causa delle condizioni cliniche, di avere informazioni dai ragazzi feriti.