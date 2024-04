Sarà riaperta l’area museale dell’Antiquarium di Palinuro congiuntamente all’adiacente area della pineta. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rosario Pirrone. Dopo il nulla osta ottenuto dalla Regione Campania, l’amministrazione comunale si è adoperata per garantire che l’area sia adeguatamente preparata e accessibile ai fruitori.

«Questa iniziativa - le parole del primo cittadino - è il risultato di uno sforzo collettivo: desideriamo ringraziare i vertici regionali, il presidente De Luca, la giunta regionale e tutto lo staff dell’Agenzia regionale Campania turismo per aver accettato ed assecondato le nostre richieste». L’Antiquarium, esattamente un anno fa, è stato al centro di polemiche a causa del taglio selvaggio di oltre 25 alberi tra eucalipti e pini. Praticamente furono tagliati tutti gli alberi che da decenni rappresentavano un polmone verde nel cuore di Palinuro e sicuro riparo dal caldo sole durante le giornate roventi di agosto. L’intervento fu deciso dai dirigenti dell’Azienda regionale del turismo che gestisce l’area. Gli alberi nel frattempo sono stati ripiantati. Certo ci vorranno anni per ridare vita al polmone verde ma intanto Palinuro si appresta a riconquistare il suo prezioso spazio espositivo, un tesoro che dopo lo stop di diversi mesi sarà presto accessibile a tutti i visitatori.

L’Antiquarium è una struttura posizionata a strapiombo costiero, a ridosso di una suggestiva cala in località Ficocella, uno degli angoli più suggestivi della costiera Cilentana. Un anno fa per il taglio degli alberi ci fu la protesta della comunità locale, di numerose associazioni e di esponenti politici. Anche la Procura della Repubblica di Vallo aprì un fascicolo di indagine. Il Comune si è subito adoperato per vederci chiaro e ripristinare la situazione. «Cogliamo l’occasione dell’imminente riapertura - aggiunge il sindaco - per ringraziare la cittadinanza e le associazioni per il costante sostegno, elemento indispensabile per il raggiungimento di questo importante risultato».

L’Antiquarium fu realizzato negli anni sessanta per offrire una collocazione ai tanti reperti archeologici rinvenuti nel territorio di Palinuro a partire dal 1948. Il sito raccoglie suppellettili di ossidiana, un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta al rapido raffreddamento della lava, risalenti a circa 6mila anni fa, i resti di un antico insediamento preistorico individuato nel 1983, i corredi della necropoli di età arcaica. Sono inoltre esposti i ritrovamenti di numerosi relitti di età ellenistica affondati nel mare di Palinuro.