Conca dei Marini, minaccia la ex di sfregiarla con l'acido: 40enne finisce in carcere

Due arresti per atti persecutori in Costiera Amalfitana dove i carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Alessandro Bonsignore, hanno tratto in arresto un ventiseienne del posto e un 40enne del napoletano.

Quest'ultimo, bloccato dai militari della stazione di Amalfi, guidati dal luogotenente Marco Marcocci, si sarebbe reso protagonista di uno stalkeraggio ai danni della ex compagna anch'essa del napoletano.

L'uomo, che avrebbe dato vita al comportamento intimidatorio con telefonate e messaggi, pare abbia addirittura minacciato di morte la donna che avrebbe denunciato tutto ai carabinieri.

Il quarantenne, stando a quanto riferito dalla donna avrebbe addirittura minacciato di sfreggiarla con l'acido. E così i militari dell'Arma lo hanno bloccato qualche giorno fa sotto l'abitazione della ex fidanzata.

Per lui è scattata la detenzione in regime di domiciliari.

Un altro caso in cui sono stati accertati atti persecutori si è registrato la scorsa notte a Scala dove un 26enne di un comune della Costiera ha violato il provvediemnto di allontamento dalla casa in cui viveva con la compagna e la figlioletta. L'uomo ripresentatosi davanti all'abitazione nella quale avrebbe chiesto di entyrare è stato arrestato dai carabinieri. Per lui è stata disposta la detenzione presso il carcere di Fuorni.