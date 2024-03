Mirabella Eclano, furto di profumi di lusso: arrestato 29enne

Utilizzando uno zainetto schermato, ha fatto incetta di profumi di lusso in un negozio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, ma è stato inseguito e poi arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 29enne di origine georgiana, si era allontanato a bordo di un'auto di grossa cilindrata dopo aver rubato sei confezioni di profumi di lusso per un valore di mille euro.

Indossava anche degli occhiali smart, con i quali filmava i negozi presi di mira prima di passare all'azione.

L'uomo dovrà rispondere anche di un altro furto consumato 10 giorni fa in un'altra profumeria del posto. Gli investigatori, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di sorveglianza, sono alla ricerca di eventuali complici.