Ladri in azione in pieno giorno. Portati via, da un appartamento in via Posidonia a Torrione, soldi e gioielli. I ladri sono entrati in azione ieri mattina, dopo che l’ultimo componente della famiglia è uscito da casa intorno alle 9,30 (non è escluso che i malviventi tenevano sotto controllo l’abitazione e nei giorni precedenti abbiano effettuato sopralluoghi) e una volta entrati si sono diretti in camera da letto dove, dietro un quadro, hanno trovato la cassaforte. Utilizzando un flex, hanno aperto la cassaforte al cui interno c’erano monili d’oro e soldi: preso tutto quello che c’era dentro (anche alcuni oggetti di bigiotteria che, forse, nella fretta sono stati scambiati per preziosi), sono andati via lasciando nelle altre camere altre cose come supporti digitali ed elettronici, orologi, occhiali da sole griffati. Dal disordine lasciato, è sicuro che i ladri siano entrati anche in un’altra camera da letto (oltre quella padronale dove hanno trovato la cassaforte), ma da questa seconda camera non sembra abbiano portato via nulla. L’allarme è stato dato dalla proprietaria di casa che, rientrando, ha trovato l’abitazione sottosopra: sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri ed anche personale della Scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai ladri.

LE INDAGINI

Da un primo esame sembra che i malviventi avevano i guanti e sulla porta d’ingresso non sono stati trovati segni di effrazione: non è escluso, quindi, che si tratti di ladri specializzati nei furti in casa e in possesso di chiavi universali che consentono di apire le porte senza scassinarle. Raccolta la testimonianza dei proprietari della casa svaligiata, anche per capire la tipologia dei preziosi rubati e il loro valore, non è escluso che i carabinieri prendano visione dei filmati delle telecamere presenti nella zona (l’entrata del palazzo dove si trova l’appartamento è fronte strada e moto trafficata) e verificare la presenza sospetta di qualcuno. Tutto ciò accade proprio nella mattinata in cui una pattuglia della sezione Radiomobile del Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Salerno ha sventato un tentativo di furto ai danni di una tabaccheria in via Irno. I militari, durante un servizio di controllo sul territorio finalizzato proprio al contrasto dei reati contro il patrimonio, nel transitare in via Irno hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata parcheggiata davanti ad una rivendita di tabacchi ed alcune persone che stavano forzando la saracinesca dell’attività commerciale. Alla vista dei carabinieri, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce dopo un breve inseguimento, ma non è escluso che i militari dell’Arma abbiano notato qualche particolare che potrebbe essere utile all’identificazione dei malviventi.

Resta dunque alta l’allerta in città soprattutto le forze dell’ordine chiedono ai cittadini di segnalare qualsiasi persona o auto sospetta.