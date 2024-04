Montemiletto, furto a un supermercato: i ladri portano via la cassaforte

Svaligiato nella notte un supermercato a Montemiletto. I ladri hanno portato via la cassaforte. Il raid è stato compiuto verso le 2.30. I malviventi, dopo aver rubato una cassaforte, si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei carabinieri.

Indagini in corso per cercare di risalire ai componenti della banda che è entrata in azione. I militari hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle investigazioni. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza. Il bottino è ancora da quantificare, ma comunque è importante.