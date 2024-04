Fatto. È primato mondiale. Sono i più forti del pianeta. Carmine Federico e Gianluca Russo hanno agguantato il record di maratona spingendo una carrozzina. Il risultato è stato raggiunto ieri, in terra lombarda, nel corso della Wizz Air Milano Marathon 2024.

«Ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato il nostro sogno: abbiamo battuto il record», il commento a fine gara dopo avere appreso del loro fantastico tempo fatto registrare sulla linea del traguardo. Un lavoro di preparazione durato mesi, condotto con determinazione e superlativa forza di volontà. L'entusiasmo è ovviamente notevole a fine giornata. «Ci siamo impegnati al massimo. Vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicini e quanti ci sostengono. Soprattutto i ragazzi di Montoro che sono arrivati fino a Milano per supportarci».

Il tempo è tutto da ricordare: 42 km in 2 ore, 46 min e 59 secondi. Carmine Federico e Gianluca Russo sono vecchi amici con una storia straordinaria. Si conoscevano già prima dell'incidente di Gianluca, poi si erano persi di vista, ma l'anno scorso si sono per caso incontrati. Lungo le strade di Milano li hanno applauditi in molti. Strada facendo è maturata la consapevolezza che l'obiettivo era sempre più vicino. Carmine e Gianluca sono i più forti del mondo.