Attività commerciali sotto la lente della polizia in Valle Caudina. Sono stati eseguiti numerosi controlli, posti in essere anche con la collaborazione di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, nei confronti di esercizi pubblici ed attività commerciali stanziate.

Tali servizi hanno portato ad elevare 13 sanzioni amministrative tra cui 2 per assunzione di manodopera in nero che hanno comportato sanzioni per 1950 e 3900 euro e 5 per violazioni di natura penale in materia di norme di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’opera agenti del Commissariato di Cervinara e colleghi della Questura di Avellino.