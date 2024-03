Coppia di fidanzati perquisita in casa, trovati vestiti falsi e droga

Vestiti contraffatti e droga in casa, una coppia di Nocera Inferiore è stata denunciata a piede libero a seguito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza.

Nell'ambito di controlli sul territorio nocerino, le fiamme gialle hanno trovato diversi prodotti contraffatti all'interno di un appartamento, insieme a diversi grammi di sostanza stupefacente.

In casa dei due fidanzati sono stati rinvenuti, infatti, più di una dozzina di capi d'abbigliamento, detenuti a scopo commerciale, che riproducevano vari marchi di note griffe, quali Stone Island, Adidas, Nike, Hermes e Louis Vitton. La merce risultava contraffatta. Durante la stessa operazione, la Finanza ha poi trovato diverse sostanze stupefacenti, come cocaina, hashish e marijuana, detenute dalla coppia per uso personale.

Al termine delle operazioni, i due sono stati denunciati a piede libero presso la procura di Nocera Inferiore, così come presso l'autorità amministrativa per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

«Il commercio di prodotti non genuini e insicuri - spiega la Guardia di Finanza in una nota - danneggia il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che invece si attengono ai rigidi dettami delle normative di settore, introducendo in commercio articoli di qualità che nel rispettare gli standard di sicurezza imposti tutelano fattivamente la salute dei consumatori».