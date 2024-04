Si torna a sparare in strada, a Nocera Inferiore. Sarebbero almeno sei i colpi esplosi con un’arma da fuoco contro la serranda di un garage, in via Gramsci, nella serata di giovedì. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale nocerino, insieme agli uomini del nucleo investigativo. I rilievi e le verifiche della sezione scientifica sono andati avanti per tutta la giornata di ieri, così come la raccolta di una denuncia sporta sul fatto, al fine di ricostruire al dettaglio la dinamica di quanto accaduto.

L’episodio si registra a solo una settimana di distanza da quanto avvenuto in via Balbo, quando una persona, allo stato ignota, esplose diversi colpi con una pistola contro il portone d’ingresso di un’abitazione. Allo stato, i due episodi non sono collegati tra loro.

I militari agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione, nel tardo pomeriggio di giovedì, presso uno dei tanti cortili del centro storico, in via Gramsci. Tra le ipotesi c’è quella di un litigio tra due persone, volti noti alle forze dell’ordine, per l’utilizzo di un’area di sosta. Durante la discussione, uno dei due avrebbe estratto una pistola e sparato contro la serranda di un garage, diverse volte. Per poi darsi alla fuga. L’arma utilizzata non è stata trovata.

L’ipotesi del litigio tra due persone, residenti a pochi metri di distanza, sarebbe solo una delle tante al vaglio degli inquirenti, che lavorano per chiarire i ruoli dei due e verificare quanto accaduto nel dettaglio, senza tralasciare alcun particolare. L’azione criminale, infatti, potrebbe essere riconducibile a futili motivi, così come a circostanze ben più gravi, sulle quali si attenderà il tempo delle indagini. Servirà capire, inoltre, se chi ha sparato lo abbia fatto con l’intenzione di colpire il suo antagonista. O se invece, quella raffica di proiettili sia stata esplosa a scopo intimidatorio. Circostanze gravi, in entrambi i casi, sulle quali sarà fatta luce.

Oltre a ciò, andrà poi ricostruito il movente, verificare insomma se vi fossero delle vecchie ruggini tra le due persone che si sarebbero trovate in strada, poco prima degli spari. O se l’occasionalità dell’incontro abbia determinato invece, con il trascorrere del tempo, la reazione spropositata di uno de due. L’uomo che avrebbe impugnato e sparato con la pistola sarebbe già stato identificato dai carabinieri.

La sua posizione è al vaglio, con l’indagine coordinata dalla procura di Nocera Inferiore. Il lavoro degli investigatori è in piena evoluzione e non è escluso un provvedimento nelle prossime ore, al fine di fare luce sulla gravità di quanto accaduto, con proiettili esplosi in pieno centro storico, tra appartamenti e cortili con all’interno diverse famiglie.