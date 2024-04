Colpi di fucile contro un cane a Buonabitacolo, salvato dalla veterinaria

Spari contro un cane Buonabitacolo. Da alcuni giorni, il proprietario ha notato il malessere del povero animale, un cane anziano che vive abitualmente nel suo giardino.

Dopo averlo portato nella clinica della veterinaria Doris Salluzzi, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno rivelato la presenza di due colpi nel corpo dell’animale, uno nella parte bassa del busto e uno sulla colonna vertebrale. Fortunatamente, le condizioni del cane non destano particolare preoccupazione per la sua vita, in quanto le ferite sono state medicate e si prevede una completa ripresa.

In risposta a questo brutale atto, la dottoressa Saluzzi ha sottolineato l’importanza di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento verso gli animali e di segnalare tali episodi alle autorità competenti.