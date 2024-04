Fermato ad un controllo, viene arrestato per contrabbando dalla Guardia di Finanza. L'operazione è stata eseguita giorni fa, a Scafati, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, finalizzate al contrasto dei traffici illeciti.

Nel mirino è finito un uomo originario di Torre Annunziata, già gravato da precedenti penali specifici, in quanto trovato in possesso di 40 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. In particolare, i militari della Compagnia di Scafati avevano controllato un'auto, constatando il nervosismo del conducente durante tutta l'attività.

Le fiamme gialle, a quel punto, avevano esteso il controllo trovando all’interno del bagagliaio dell’auto molteplici scatole, contenenti 200 stecche di tabacchi privi dei sigilli del Monopolio di Stato e sulle quali le avvertenze per i rischi per la salute derivanti dall’uso del tabacco erano presenti solo in lingua straniera. I finanzieri, pertanto, dopo aver esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’individuo, a Scafati, avevano proceduto all'arresto dell'uomo e al contestuale sequestro di 40 chili di sigarette di contrabbando, unitamente all’autovettura utilizzata per il trasporto. In sede di giudizio direttissimo, il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Scafati.