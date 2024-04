Scafati, 600 chili di sigarette di contrabbando in casa: 34enne agli arresti domiciliari

Contrabbando di sigarette, un uomo di 34 anni è stato arrestato a Scafati dalla tenenza dei carabinieri. L'operazione è stata condotta insieme agli uomini del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

L'uomo, residente a Scafati, risponde di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli inquirenti, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di contrabbando di sigarette, avevano individuato il 34enne, decidendo poi di estendere i controlli ad una perquisizione domiciliare.

In casa, i carabinieri hanno trovato 586 chili di tabacco estero, confezionato in pacchetti di sigarette privi delle previste autorizzazioni. In ragione di ciò, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari mentre la merce è stata sequestrata. Il 34enne è atteso dal giudizio direttissimo dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore, al quale potrà fornire la sua versione dei fatti.