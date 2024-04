Salerno, pronto un servizio navetta per i lavoratori dell'area industriale

Servizio navetta gratuito per i dipendenti delle aziende dell’Area industriale di Salerno. L'iniziativa è stata messa in campo dal Consorzio Asi di Salerno in collaborazione con Confindustria e l'amministrazione comunale.

Il progetto, che verrà ufficializzato lunedì prossimo, , intende mettere a disposizione dei lavoratori interessati un servizio navetta - in alcune fasce orarie coincidenti con l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro - che consentirà il collegamento da determinati punti di snodo della città verso alcuni punti dell’area industriale di Salerno.