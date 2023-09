Odori molesti a Benevento, Mastella: «Non rilevate sostanze pericolose per la salute»

«Per ora non sono rilevate sostanze pericolose per la salute pubblica, l'Arpac, che sta svolgendo una meticolosa attività di monitoraggio e campionamento, aggiornerà costantemente il Comune sui riscontri scientifici che consentiranno di comprendere e individuare origini e fonti di alcuni odori poco gradevoli che sono stati avvertiti e segnalati in città» è qunto spiegato questa mattina dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al termine del summit tecnico sulla questione miasmi convocato a Palazzo Mosti.

Al tavolo, sollecitato dal primo cittadino e dall'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, presenti anche i referenti del dipartimento Prevenzione dell'Asl, i vertici del Consorzio Asi e dell'Asia, i rappresentanti del nucleo ispettivo dei carabinieri forestali e della Provincia oltre alla direttrice del dipartimento Arpac, Elina Barricella che insieme ai tecnici stanno coordinando le attività di monitoraggio e controllo.

Durante il tavolo tecnico è emerso che, anche su richiesta del Comune, l'Arpac ha messo in campo un'indagine esplorativa e un'attività di controllo che ha preso inizio dal mese di luglio e che si è concentrata sulle aree oggetto di segnalazioni (ponte Valentino e contrada Pezzapiana, in particolare): al termine di esami e prelievi eseguiti anche su recettori sensibili e calibrate su sostanze avvertite all'odore e su specifici contaminanti, l'elaborazione sistematica dei dati da parte del laboratorio di olfattometria dinamica consentirà di adottare le più idonee misure correttive.