Tra i Comuni chiamati al voto c’è anche Puglianello, 1.270 abitanti. Qui, dopo la prematura scomparsa della storica fascia tricolore Tonino Bartone, le redini furono rette da Francesco Maria Rubano. Fu poi lo stesso Rubano a guidare la cordata e a staccare il pass per insediarsi sullo scranno più alto del Consiglio comunale. Dopo un periodo di reggenza.

APPROFONDIMENTI San Giorgio del Sannio, elezioni: esplode il caso degli audio rubati Nel Sannio 13mila i giovani in cabina alla «prima» europea Elezioni, Sauchella corre a Torrecuso: incarico in bilico a “Sannio Europa”

Nel 2019, alla prima data utile, le urne premiarono l’attuale deputato di Forza Italia, che sostenuto dalla lista «Uniti e Coerenti» raccolse 656 voti e il 65,08% delle preferenze. A sfidarlo in quell’occasione fu Antonello Pacelli, che di voti ne raccolse 352, il 34,92% delle preferenze. Rubano sarà sicuramente in campo e se restava da capire cosa avrebbe fatto l’attuale minoranza consiliare, ora non sembrano esserci più dubbi. Rubano correrà da solo e non avrà ostacoli in questa tornata se non il quorum. Il disimpegno dell’attuale opposizione, d’altronde, era già nell’aria. Ma ormai a pochissimi giorni dalla deadline fissata per la consegna delle liste elettorali, non sembrano emergere novità o movimenti tesi a sviluppare o a ridare slancio all’alternativa. In tal senso sembrano arrivare anche conferme da parte di alcuni protagonisti che, seppur non ufficialmente, pare abbiano tirato i remi in barca. Insomma, l’unica suspense dovrebbe essere quella legata ai nomi che comporranno la compagine, tre attese conferme o eventuali new entry. Nel 2019, ad accompagnare Rubano furono Teresa Amantea, che raccolse 48 voti, Giuseppe Bartone, figlio del compianto ex sindaco, che fece segnare 267 preferenze. Con loro anche Antonio De Lucia, 31 voti, Anna Franco, 37 voti, Raffaella Iannotti (37), Arturo Lavorgna (18), Giuseppe Marotta (37), Maurizio Mongillo (54) e Antonio Viscusi (80).

Sull’altro fronte, invece, la lista «Puglianello Insieme» guidata dal candidato sindaco Antonello Pacelli fu sostenuta da Luigi Corbo, che ottenne 22 preferenze, Filippo Guarnieri, che di preferenze ne raccolse 42, Guido Guarnieri con 16 voti, Mauro Marcello Guarnieri, che ottenne 24 voti, Luca Mongillo, che calamità 20 preferenze, Raffaele Nuzzi, a quota 26 voti, Filomena Pacelli (16), Thomas Parente (24). Tra i «recordman» della lista, in quell’occasione, Marino Urbano, che ottenne 86 preferenze, e Francesco Vinciguerra, con 74 voti. Insomma, quelle di Puglianello sembrano essere elezioni dall’esito scontato. Al contrario di quanto si registra nei comuni limitrofi.