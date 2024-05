Il centro sinistra serra le fila e chiude il perimetro della coalizione. Pace fatta tra il candidato sindaco, Antonio Gengaro, e la formazione civica “Avellino Prende Parte”. Questa mattina, alle 11, proprio nel comitato elettorale di Piazza Libertà, i referenti di App annunceranno in conferenza stampa il loro sostegno a Gengaro. L’associazione, sin dalle primissime battute parte integrante del campo largo insieme a Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Si Può e Controvento, aveva abbandonato il tavolo di coalizione in rottura rispetto al metodo adottato per la scelta della candidatura apicale.

Poi la ripresa del dialogo nelle ultime settimane e le rassicurazioni ricevute dal candidato alla fascia tricolore circa la necessità di promuovere sia nelle liste che in giunta, in caso di vittoria, la presenza di under 40 e donne, oltre che sulla condivisione della piattaforma programmatica, sulla necessità di rivedere lo statuto comunale quale strumento di partecipazione attiva dei cittadini, dunque di imprimere una svolta amministrativa sia nelle pratiche da adottare che nelle persone da indicare nei ruoli di amministrazione.

App sarà presente in coalizione con una propria squadra che ingloberà anche candidati di “Più Europa” e di “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, non si esclude anche la presenza di esponenti di “Per”. Capolista sarà Francesco Iandolo, capogruppo uscente di “App” per cinque anni in consiglio comunale seduto tra i banchi della minoranza. In lista anche Pasquale Luca Nacca, portavoce di “Insieme per Avellino”, Mauro Napolitano, rappresentante di realtà territoriali del mondo associativo, Sara Anastasia, operatrice dell’Associazione italiana persone con sindrome di Down. Quella di App sarà, dunque, la quarta lista a sostegno di Gengaro. Anche il Partito democratico lavora alla sua squadra di bandiera a cui, stando a quanto si apprende, mancherebbero poche caselle ancora da riempire. L’intero gruppo consiliare uscente dovrebbe essere della partita, l’unico a non aver ancora sciolto le riserve è Franco Russo. Nei giorni scorsi sarebbe arrivato il chiarimento tanto atteso tra la squadra uscente e il candidato sindaco. In lista ci saranno anche gli ex consiglieri Modestino Verrengia, Nicola Poppa, Leonardo Festa, Tonino Iannaccone, l’ex assessore alle politiche sociali, Teresa Mele, il dirigente Maurizio Giovanniello, Annamaria Pascale del comitato a difesa dell’acqua pubblica. Non avrebbe ancora deciso cosa fare la coordinatrice della segreteria provinciale, Enza Ambrosone. Non solo esponenti di partito ma anche rappresentanti della società civile. Tra loro dovrebbero essere nella lisa dei democratici anche l’avvocato Elvira Festa e la docente universitaria Ada Famiglietti. L’ex capogruppo di “Si Può”, Amalio Santoro, guiderà la seconda lista a cui partecipano anche Sinistra italiana, Controvento e altre realtà associative.

Tra i candidati l’allenatore della Virtus Ariano Irpino, Antonio Bellizzi, figlio di Gennaro, compianto presidente di Controvento, il medico Agostino De Rosa e l’avvocato Annamaria De Stefano, già candidati nel 2019 con la lista di sinistra e la professoressa Roberta De Maio, sorella dell’avvocato Benedetto De Maio inizialmente individuato come candidato sindaco, ruolo che ha poi abbandonato per motivi personali. Probabile anche la presenza di Paola Anna Gianfelice, dirigente scolastica del liceo scientifico “Mancini”. Definita anche la lista del Movimento cinque stelle, che dovrebbe essere capeggiata dal capogruppo uscente Ferdinando Picariello e che sarà composta da militanti storici e volti nuovi. Liste che vanno riempite, sottoscritte e presentate entro l’11 maggio. Ecco perché, lo stesso Gengaro, ha comunicato l’apertura del quartier generale di Piazza Libertà, dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 21, per quanti vorranno ricevere informazioni o firmare a sostegno dei candidati delle quattro liste a lui collegate, oltre che per raccogliere materiale utile alla campagna elettorale. L’apertura ufficiale della campagna elettorale è prevista, invece, per lunedì 6 maggio al Viva Hotel. Arriveranno ad Avellino, unico capoluogo campano al voto a giugno, anche i big dei partiti.

A sostegno del campo largo arriveranno dal Pd il presidente dei senatori, Francesco Boccia, il deputato Piero De Luca, e il vicepresidente del gruppo dem alla Camera, l’irpino Toni Ricciardi, oltre che il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa, il senatore di Sinistra italiana, Beppe De Cristofaro, il deputato di Europa Verde, Francesco Borrelli.