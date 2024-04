Il telefono squilla. Risponde. In sottofondo si sente un animato vociare. «Pronto, ma sta facendo campagna elettorale?». «Certo», dice e ride. Dall'altro capo della cornetta, c'è Giuseppe Sauchella, avvocato e amministratore unico di “Sannio Europa”, la partecipata della Provincia che ha la mission di gestire e promuovere la rete museale provinciale. Da venerdì ha ufficializzato la sua discesa in campo in qualità di candidato sindaco nella competizione elettorale che vedrà coinvolto il suo paese, Torrecuso, che va al voto anticipato dopo che ad ottobre dell'anno scorso il Consiglio comunale è stato commissariato per non aver votato il bilancio nei tempi stabiliti dalla legge.

LO SCENARIO

«La mia candidatura a sindaco è arrivata su sollecitazione di molti amici che mi hanno invitato a scendere in campo – spiega –. Metto ancora una volta al servizio di Torrecuso l'esperienza e l'entusiasmo che da sempre hanno caratterizzato il mio impegno pubblico e lo faccio con spirito di servizio. Questo è un momento che richiede coraggio. In queste settimane ho ricevuto tanti stimoli che mi hanno fatto riflettere e prendere queste decisione che non era scontata. Attorno al progetto ed al programma si è costruito un bel clima di squadra». A suo dire, può contare sull'appoggio di una considerevole fetta del mondo agricolo, imprenditoriale e della società civile. Ad esempio, su Carmine Fusco, presidente provinciale della Cia e sul presidente del Consorzio Tutela Vini, Libero Rillo. Sciolta la riserva di Sauchella, e già nota la ricandidatura di Angelino Iannella (il sindaco in carica prima del commissariamento), resterebbe solo da definire la posizione del consigliere regionale Mino Mortaruolo che dovrà decidere se rispondere positivamente o meno alle richieste di scendere in campo. Ma tornando a Sauchella, la scelta di candidarsi potrebbe mettere in pericolo la sua poltrona a Sannio Europa. Il suo avversario sarà Iannella che è vicino a Mastella e la discesa in campo sembra abbia fatto storcere il naso a qualcuno.

Sauchella è amministratore unico della società dal 2018, nominato in seguito alle dimissioni di Gaetano Del Vecchio, il padre di Raffaele, leader del movimento “Essere democratici”, la costola che si è staccata dal Pd. Se le voci di corridoio che rimbalzano tra gli ambienti politici dovessero corrispondere al vero, potrebbe essere proprio lui a subentrare al posto di Sauchella che, interrogato sull'argomento, è lapidario: «Su questo non rilascio dichiarazioni». Non si pronuncia e non commenta. Non rivela quale sarà la sua linea di azione da qui in avanti, ma tutto lascia pensare che abbia l'intenzione di restare al suo posto e attendere.

IN PROVINCIA

Nel Sannio si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale ed il sindaco in 26 Comuni. Saranno 67.723 gli elettori interessati nelle elezioni in programma l'otto e il nove giugno. Nel cronoprogramma varato dal ministero dell'Interno, un passaggio fondamentale sarà la presentazione delle liste previsto per venerdì 10 maggio presso le segreteria dei Comuni interessati, dalle ore 8 alle 20 ed il giorno seguente sabato 11 dalle 8 alle ore 12. Le liste, una volta presentate, passeranno al vaglio delle commissioni elettorali che si trovano a Guardia, San Giorgio del Sannio, Solopaca, Airola, Montesarchio e Benevento. I comuni interessati a questo turno elettorale sono Amorosi (2.609 elettori), Apice (5.283), Baselice (3.183), Bonea (1.302), Casalduni (1.675), Cautano (1.693), Circello (3.046), Colle Sannita (4.139), Cusano Mutri (4.809), Durazzano (2.277), Faicchio (3.518), Forchia (1.118), Fragneto Monforte (2.035), Melizzano (1.829), Moiano (3.586), Montefalcone (1.816), Pannarano (1.895), Paolisi (2.102), Paupisi (1.351), Pietraroia (816), Puglianello (1.296), San Lorenzello (2.155), Sant'Arcangelo Trimonte (463), Tocco Caudio (1.522), Torrecuso (3.062), San Giorgio del Sannio (9.144). Il maggior numero di sezioni elettorali, va da sé, si avrà a San Giorgio del Sannio che ne ha ben dieci. Dopo l'affissione dei manifesti elettorali (il 25 aprile) la Corte di appello di Napoli precederà alla nomina dei presidenti dei seggi mentre la designazione degli scrutatori spetterà ai vari comuni. I seggi saranno aperti, anche per le elezioni europee, dalle ore 14 del sabato e fino alle 22. Domenica si voterà dalle ore 7 fino alle 23. La sera stessa inizierà lo spoglio delle schede per le elezioni europee e si andrà avanti ad oltranza per tutta la notte. I risultati sono previsti all'alba e nella prima mattinata di lunedì. In quello stesso giorno si procederà con lo spoglio per le amministrative dei 26 Comuni. L'esito sarà noto solo nella serata del 10 giugno.