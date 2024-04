Minaccia la compagna di sfregiarla con l'acido: arrestato in città

Nela tarda mattinata una donna si è recata presso la caserma dei carabinieri in città ed ha denunciato il suo compagno S. T. di 45 anni, beneventano, già noto alle forze dell'ordine. La donna ha esibito ai militari anche alcuni video attestanti le minacce. In particolare le l'avrebbe urlato di colpirla con dell'acido. I militari raccolta le denuncia ed anche il materiale esibito dalla denunciante, hanno avvisato il magistrato di turno il sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco che ha disposto l'arresto dell'uomo che è stato condotto in carcere anche perchè era problematico reperire un alloggio alternativo a quello che occupa con la compagna. L'uomo è difeso da Fabio Ficedolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA