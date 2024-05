Pino Insegno torna in tv con Reazione a Catena: «Il conduttore? Lo so fare». Lo spot fa infuriare il web: «Cambio canale»

Pino Insegno torna in tv con Reazione a Catena ma non subito. Il game show di Rai 1 che era in palinsesto a giugno slitta ancora di un mese, mentre si allunga "L’Eredità", il gioco preserale campione di ascolti di Marco Liorni, che andrà avanti fino a fine giugno. Intanto sulla Rai stanno andando in onda i coming soon con la scritta "Prossimamente" in cui l'attore si trasforma in un impacciato concorrente. Spot che ha generato come sempre tante polemiche sui social.

Dopo il flop clamoroso del Mercante in fiera su Rai 2 e le polemiche sulle presunte pressioni (non confermate) ad Amadeus per «un pranzo cordiale insieme», Pino Insegno torna in Rai con uno dei programmi di punta della rete "Reazione a Catena".

Insegno prende il posto di Marco Liorni che si gode il successo dell'Eredità.

In questi giorni sta andando in onda lo spot con Insegno in veste di concorrente pasticcione che ammette: «Non lo so fare il concorrente, so fare il conduttore ... l'ho già fatto». Effettivamente l'avvicendamento Liorni - Insegno è stato teatro di non poche frizioni. Sui social la notizia non è stata presa bene, c'è chi minaccia di cambiare canale e chi invece lo difende: «Io lo guardavo quando lo conduceva lui, era divertente».

Non c'è ancora una data ufficiale di messa in onda, infatti negli spot sulla nuova edizione di Reazione a Catena c'è la scritta “Prossimamente”. Da Palinsesto estivo di Rai1 il nuovo programma di Pino Insegno sarebbe dovuto partire il 3 giugno, ma gli ascolti "monster" de l'Eredità hanno fatto cambiare idea ai vertici di Viale Mazzini.

La paura di un possibile nuovo flop è troppo forte per rischiare e quindi la trasmissione di Marco Liorni durerà fino a fino giugno e non chiuderà il 31 maggio come gli altri, mentre Insegno si dovrebbe spostare a luglio.