L'Eredità, maxi vincita da 190 mila euro per Daniele Alesini: chi è il medico di Foligno che ha sbancato il programma di Rai 1

Maxi vincita a "L'eredità". Dopo aver indovinato la parola finale della Ghigliottina, il campione umbro Daniele Alesini ha portato a casa l'intero montepremi, pari a 190 mila euro in gettori d'oro. Una vincita record, che si aggiunge a quella della settimana scorsa, facendo arrivare il concorrente ad un incasso complessivo di 285 mila euro.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 15 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

La vincita

Dopo i 95 mila euro vinti la scorsa settimana, il campione de "L'Eredità" Daniele Alesini ha raggiunto un nuovo record.

Arrivato al gioco finale della Ghigliottina, il medico umbro è riuscito infatti ad indovinare nuovamente la parola finale, vincendo così 190 mila euro. Una vincita record, ottenuta grazie alla parola "vuoto". Arrivato al gioco finale, Daniele Alesini è riuscito a torvare il termine che accomunava le parole "insieme", "ritorno", "potere", "sacco" e "posto". Il tutto, senza mai dimezzare il montepremi.

Una vincita incredibile, che ha fatto girare la testa al campione del gioco di Marco Liorni: «Mi gira la testa. Mi trema seriamente la mano». Come spiegato da lui stesso, decisive sono state le tre illuminazioni: un insieme vuoto, il vuoto di potere e il gioco sacco pieno-sacco vuoto che faceva a scuola con i suoi compagni di classe.

Il vincitore, chi è

Classe 1985, Daniele Alesini è un medico specializzato nella lotta ai tumori. Nato a Foligno, in Umbria, si è laureato alla Sapienza di Roma, città in cui vive insieme alla moglie e ai tre figli. Specialista in Oncologia medica, attualmente lavora all’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma.