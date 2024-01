L'Eredità, Daniele Alesini si ritira: «Torno al mio lavoro in ospedale». Liorni sorpreso: «Uno dei più grandi di sempre»

Un grandissimo protagonista delle ultime puntate de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, è stato il 38enne Daniele Alesini, oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia, che ha indovinato per ben due volte la parola della ghigliottina. Il dottore ha annunciato questa sera, 27 gennaio, il suo ritiro dal game show per tornare in reparto, tra i corridoi dell'ospedale, dove i suoi colleghi lo stanno sostituendo.

Il ritiro di Daniele Alesini

«Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo», ha detto Daniele Alesini, che i telespettatori si aspettavano di rivedere domani in gara a L'Eredità.

Il dottore ha vinto quasi 300mila euro e in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato in che modo spenderà questi soldi: «Ho tre bimbi piccoli (Niccolò, 9 anni, Alice 6 e mezzo e Olivia, 2) e la casa comincia ad andarci stretta.

Voglio comprarne una più grande. E poi ho promesso ai ragazzi che faremo un viaggio. Mi piacerebbe portarli in Lapponia da Babbo Natale. Penso sia una bella esperienza e mi piacerebbe che il grande facesse questo viaggio quando ha ancora questa magia nel cuore. Un altro sogno che voglio coronare è vedere l’aurora boreale».

La reazione di Marco Liorni

Il ritiro di Daniele Alesini ha sorpreso anche il conduttore Marco Liorni che, tuttavia, ha voluto spendere dolci parole per l'oncologo: «Uno dei più grandi campioni che c'è mai stato in questo programma».