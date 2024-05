Affari Tuoi, la partita dolce amara di Tobia: «Non potevo andare via a mani vuote. Mio figlio si sposa e ho un nipotino in arrivo»

Affari Tuoi è il preserale di Rai 1 condotto da Amadeus che, ogni sera, entra nelle case degli italiani con i pacchi rossi e blu e con le storie, a volte commoventi, dei concorrenti che cercano di aggiudicarsi i 300.000 euro. Tobia da Gravina ha giocato rappresentando la Puglia e, ad accompagnarlo nella "lotta" contro il Dottore, c'era il figlio Francesco. Nonostante il coraggio dei due concorrenti, il Dottore è riuscito a vincere ancora una volta ma Tobia ha conquistato il cuore del pubblico in studio e dei telespettatori a casa.

Affari Tuoi, la partita di Tobia

Tobia era soprannominato lo "zio" da tutti i concorrenti di Affari Tuoi e stava molto simpatico al pubblico del programma perché gli piaceva esibirsi in piccoli siparietti canori. L'uomo ha cominciato la sua partita dicendo che ad accompagnarlo c'era uno dei suoi tre figli, Francesco e, poi, ha aggiunto: «A mia moglie Angela sarebbe piaciuto essere qui, non è potuta venire per problemi di salute. Siamo sposati da 45 anni».

Padre e figlio hanno cominciato a giocare e la loro partita si è svolta in modo particolarmente fortunato perché hanno subito eliminato parecchi pacchi blu, mantenendo in gioco i rossi. Alla fine della loro partita, però, Tobia e Francesco si sono ritrovati con 100 e 500 euro da una parte e 200.000 euro dall'altra. Il Dottore ha offerto loro 30.000 euro.

Le parole di Tobia

Tobia e Francesco, nel corso della loro partita, hanno rifiutato diverse offerte ma, arrivati alla fine, il papà non se l'è proprio sentita di continuare e ha spiegato: «Io accetto i 30.000 euro perché mio figlio si deve sposare e io e mia moglie lo vogliamo aiutare.

In più, c'è un nipotino in arrivo e mi dispiacerebbe davvero molto tornare a casa a mani vuote». Il pubblico ha applaudito la bontà di Tobia che, però, alla fine della partita ha scoperto che i 200.000 euro erano proprio nel suo pacco.