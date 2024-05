Affari Tuoi salta per tre giorni, utenti furiosi sui social: ecco perché non andrà in onda

Affari Tuoi salta per tre giorni: il game show preserale condotto da Amadeus sul primo canale, infatti, non andrà in onda nei prossimi giorni e salterà gli appuntamenti previsti per il 2 maggio, il 3 maggio e il 9 maggio. Mentre i telespettatori, delusi dalla modifica ai palinsesti di Rai Uno, si sono riversati in massa sui social a protestare, sono in tanti a chiedersi quale sia il motivo di questo cambiamento di programma, specie per uno show tanto atteso, seguito e di successo. Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Anche perché, contrariamente a quanto pensano in tanti, non c’entrano soltanto le partite di calcio. Ma allora qual è il motivo di questi tanto deludenti slittamenti? Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB