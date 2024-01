C'è posta per te, cosa è successo tra Luana e la compagna dopo la puntata? Le foto sui social

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il primo episodio di C'è posta per te, il popolare show condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata della nuova stagione, Luana ha chiamato il programma per cercare di riconciliarsi con sua madre, Rosa, che non ha accettato la sua relazione con Damilka, una donna. Luana ha raccontato come la madre abbia cercato di curarla dopo che ha rivelato la sua omosessualità, ma alla fine ha deciso di seguire il suo cuore. Durante la trasmissione, Damilka ha chiesto ai genitori di Luana di accettarla nella loro famiglia, sottolineando quanto la loro relazione sia importante per Luana. Tuttavia, la madre Rosa ha rivelato molti pregiudizi, dichiarando di non voler vedere due persone dello stesso sesso insieme. Nonostante gli sforzi di Maria De Filippi nel far ragionare Rosa, questa ha insistito nel non accettare Damilka. Alla fine, Luana è riuscita comunque a riabbracciare i genitori, mentre Maria ha raggiunto Damilka a lato della busta, evidenziando la necessità di superare pregiudizi e promuovere l'uguaglianza. Considerando che C'è Posta Per Te viene registrato con largo anticipo rispetto alla messa in onda, viene da chiedersi se oggi le cose siano rimaste uguali. Dai post recenti su Instagram di Luana sembra che la situazione non sia migliorata dopo l'incontro televisivo con sua madre. La donna ha condiviso momenti con i suoi fratelli e il padre, ma la madre sembra essere assente. In un post recente, Luana ha scritto: «Possiamo non avere tutte le cose che desideriamo, ma insieme siamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno», evidenziando il suo legame con Damilka e i loro cani.

Foto RedCommunications; musica Korben