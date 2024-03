L'Eredità, Pierpaolo vince 47mila euro alla Ghigliottina, ma è polemica: «La pizza mattone non esiste». Ecco cosa è successo

I social insorgono contro gli autori del noto programma di Rai 1 “L'Eredità”, in onda tutti i giorni alle 18:45: secondo molti utenti, infatti, nel gioco della “Ghigliottina” di sabato sera (23 marzo), uno dei termini scelti per consentire al concorrente Pierpaolo di indovinare la parola vincente era totalmente privo di senso. Eppure il campione è riuscito ad arrivare alla soluzione corretta (quella scelta dagli autori), aggiudicandosi ben 47.500 euro che si sommano al 190 mila vinti nelle precedenti puntate.

La ghigliottina

La ghigliottina è la sfida finale del programma televisivo “L'Eredità”, condotto da Marco Liorni. In questo gioco, il conduttore propone per cinque volte una coppia di termini, per ciascuna coppia il concorrente deve scegliere uno dei due termini cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quello “giusto”. pizza”, “rosso”, “crudo”, “romanzo” e “investire”. Pierpaolo, il concorrente, senza troppi dubbi riesce ad indovinare la parola esatta: “mattone”, aggiudicandosi il montepremi finale.

Le polemiche

I fan del programma, però, non sono stati del tutto convinti del gioco e hanno fatto partire una piccola polemica sui social. «La parola “film” sarebbe stata molto più appropriata» oppure «La pizza mattone non esiste!», sono alcuni dei commenti apparsi su X (ex Twitter) al termine della puntata. Sono stati in molti a palesare i propri dubbi, criticando fortemente le scelte degli autori del programma.