Peppe Di Napoli a Verissimo: «Lavoro 22 ore al giorno e dormo 10 ore a settimana». Poi parla della malattia della moglie

Peppe Di Napoli è uno degli ospiti di Verissimo. Il pescivendolo dei social, appena uscito dall'Isola dei Famosi, ha spiegato a Silvia Toffanin i motivi dietro il suo ritiro improvviso dal reality: «Amo mia moglie ed i miei figli - ha spiegato. Senza di loro sono stato male, la notte non dormivo. Guardavo le stelle e pensavo a mia moglie. Sono stato egoista ad andare via di casa. La realtà infatti è stata questa, sono stato debole».

Peppe di Napoli, chi è il pescivendolo star di Tik Tok ospite oggi a Verissimo: dal ristorante alla partecipazione all'Isola, il ritratto

Peppe Di Napoli e la malattia della moglie

Peppe Di Napoli ha poi parlato per la prima volta della malattia sconfitta dalla moglie: «Ho abbandonato l'Isola per amore.

Mia moglie ha avuto un tumore allo stomaco 5 anni fa. L'ho scoperto io. Il dottore mi ha detto: "Tu sei l'angelo di tua moglie". Io sono stato due mesi solo con lei e non sono andato neanche a lavorare. Quando si è ammalata ho avuto tanta paura. Mia moglie oggi sta bene per fortuna, ma facciamo tanti controlli».

Il lavoro

Il pescivendolo napoletano ha poi rivelato che qualche tempo fa la sua attività commerciale è stata vittima di un attentato: «Due anni fa hanno fatto saltare la mia pescheria con una bomba di carta - ha spiegato Peppe di Napoli -. Io penso al lavoro però, non ho avuto paura in quel momento». Di Napoli, infine, ha rivelato di essere uno stakanovista: «Lavoro 22 ore al giorno. Io dormo dieci ore a settimana per il mio lavoro. Penso di essere un extraterrestre. Ho iniziato a lavorare a sei anni. Mio padre mi svegliava e mi portava con lui. Mio padre mi ha fatto uomo già da piccolo».