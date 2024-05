Sesso, parrucche e carrozze: arriva su Netflix la terza stagione di "Bridgerton"

Orfane del cucchiaino, segnate sull'agenda una parola: “carrozza”. E una data, il 16 maggio, quando su Netflix arriverà la terza stagione della serie tv famosa per aver trasformato pizzi, parrucche e crinoline negli oggetti più erotici della tv moderna: Bridgerton. Basata, come le precedenti due, sulla saga bestseller Romancing Mister Bridgerton della Jane Austin di New York Julia Quinn, la nuova stagione arriverà su piattaforma divisa per la prima volta in due tranche – i primi quattro episodi a maggio, i successivi quattro il 13 giugno – e si concentrerà sulle vicende sentimentali del terzogenito di casa Bridgerton, il rampollo Colin (Luke Newton), deciso a dare una mano alla vecchia amica Penelope (Nicola Coughlan) a trovarsi un marito. Siamo sempre a Londra, all'inizio dell'Ottocento, e dietro alla produzione – circa sette milioni il budget di ogni episodio – c'è ancora la regina delle serie tv Shonda Rhimes. A cambiare è lo scrittore, lo showrunner Jess Brownell al posto dello storico Chris Van Dusen, cui è toccato il compito di riportare nella serie quelle “spezie” che avevano fatto la fortuna del primo Bridgerton (la famosa scena del Duca di Hastings che porta alle labbra un cucchiaino accese le fantasie degli spettatori e lanciò dal nulla la carriera di Regé-Jean Page), e che erano mancate nella seconda.

La terza stagione

E allora ecco arrivare nella terza stagione quella che gli stessi protagonisti hanno definito, nelle interviste americane, un’epica scena di sesso a bordo di una carrozza: «È stato tutto così intenso che mentre la giravamo abbiamo spaccato un mobile», ha fatto sapere Coughlan, che - irlandese di famiglia molto cattolica - avrebbe chiesto alla produzione una copia “censurata” delle puntate per mostrarle ai genitori.

Evoluzioni a parte, la serie come sempre giocherà sui toni della commedia romantica: Penelope, donna indipendente con molti segreti, si innamora di Colin, amico d'infanzia che l'ha sempre considerata una sorella. E che forse continuerebbe a non accorgersi di lei se all’improvviso non spuntasse un terzo, ovviamente affascinante, incomodo.

Stella della nuova stagione è Nicola Coughlan, che a 37 anni può dire di aver vinto la sua personale battaglia contro le “taglie zero” di Hollywood: l'attrice, che già nel 2018 chiedeva di essere giudicata per la sua recitazione e non per la sua taglia, qualche anno fa aveva dovuto chiudere il suo account Twitter esasperata dai commenti sulla sua corporatura e le sue curve. «Non avrei mai pensato che una come me potesse diventare, un giorno, la protagonista di una serie romantica», ha detto. Confermati tutti i vecchi protagonisti (tranne Daphne e il Duca di Hastings), cambio di attrice per Francesca Bridgerton interpretata da Hannah Dodd (in questa serie debutta in società: il sesto libro è dedicato a lei) e nuovi volti in arrivo: Daniel Francis nei panni di Marcus Anderson, un misterioso ragazzo piuttosto ambito nel giro dell'aristocrazia, Sam Philipps nel ruolo del nobile Lord Debling e James Phoon, il frivolo e conteso Harry Dankworth.