Bridgerton, omicidio nel castello della serie: morto un 28enne. Il presunto assassino rilasciato su cauzione

Belton House, la mansion utilizzata come set per molte scene della serie "Bridgerton", è stata teatro di un omicidio consumatosi giovedì 30 novembre. È quanto sostiene la polizia inglese, che ha arrestato un uomo accusato di aver ucciso un 28enne nella lussuosa residenza sita a Belton, vicino Grantham, nel Lincolnshire. Sia la vittima che il presunto assassino sono operai che lavoravano a Belton House per alcune opere di ristrutturazione.

Omicidio a Belton House, la mansion di Bridgerton

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i due uomini avrebbero avuto una discussione sfociata poi in una violenta rissa, «una scazzottata alla vecchia maniera» come la definiscono alcuni testimoni.

Il 28enne, dopo l'alterco, è tornato a casa sulle sue gambe, prima di sentirsi male e morire. L'operaio accusato dell'omicidio, 29 anni, è stato rilasciato su cauzione in attesa dei risultati dell'autopsia: la vittima potrebbe essere deceduta a causa di un trauma cranico rimediato durante la rissa.

L'azienda esterna che gestisce i lavori ha fatto sapere di aver sospeso l'uomo arrestato e di aver avviato accertamenti interni. Lo scontro sarebbe avvenuto poco fuori la struttura di Belton House. Indaga la polizia.