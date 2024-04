Isola, Pietro Fanelli: «Mi stavo ammalando, ero in una bara».Vladimir Luxuria sbotta: «Non te l'ha ordinato il medico»

Vladimir Luxuria finalmente mostra le unghie! Lo aveva promesso in apertura di puntata: «Basta proteggere i naufraghi è ora di chiarire tutto». Detto Fatto. La conduttrice ha invitato in diretta Pietro Fanelli a un confronto con i naufraghi per spiegare i motivi dell'abbandono. Il modello - poeta ha inziato a "delirare" e Luxuria lo ha messo a posto suo. Ma andiamo con ordine.

Luxuria contro Pietro

Prima di lasciare definitivamente l'Honduras Pietro Fanelli è stato invitato all'ultimo confronto con i naufraghi durante la puntata di lunedì 29 aprile.

Il giovane naufrago non ha intenzione di ascoltare nessuno e vuole subito spiegare i motivi per cui ha scelto di abbandonare l'Isola dei Famosi.

«Vorrei dire perché ho abbandonato - dice Pietro, che sembra recitare un discorso imparato a memoria - io mi sto ammalando, mi sentivo in una bara, mi sentivo chiuso in una prigione e non riuscivo a sostenere questo disturbo mentale, e quindi mi sfogavo con rabbia, con dolore, ero torturato ed è uscito il peggio di me.C'erano anche degli insetti grossi più di me armati di videocamera che mi torturavano notte e giorno come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi. Negli ultimi giorni in solitudine sentii una voce guardando il sole, mi disse: "Bevi la luce Pietro, fuggi". E io sono fuggito. Ho scritto un aforisma a cui tengo molto: "La vita è un film, Dio è il regista, ma in Occidente il regista è il diavolo" e ci tengo a dire due parole al popolo italiano: scappate dalle città, andate dove è rimasta ancora poesia, crescete i figli in modo sano, fate sì che non vedano nelle vostre rughe la paura della vecchiaia e della morte, fate che vedano l'amore».

A bloccare questo discorso delirante ci pensa Luxuria: «Ha parlato il messia! Hai detto che il tuo percorso è arrivato alla fine, io sono andata pure su google maps ma non l'ho trovato sto percorso. Ma te l'ha ordinato il medico di andare sull'Isola?».

L'unica a difendere Pietro è Sonia Bruganelli: «Non ho una laurea per aiutarlo, però bastava dargli degli spaghetti, quello che mi sta infastidendo è che il gruppo decide l'orario esatto in cui mangiare la pasta, è devastante».

Pietro continua con i suoi sproloqui e Vladimir Luxuria lo blocca: «Io ti voglio salutare, so che hai trascorso giorni difficili da solo ma non sei l'eroe dei due mondi, vorrei ricordarti che tanti altri naufraghi hanno fatto tanto e più di te. Non saremo noi a ingabbiare un poeta, per te l'Isola finisce qui ciao ciao».