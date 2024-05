Joe Bastianich lascia (momentaneamente) l'Isola dei Famosi: «È stato male tutta la notte». Cos'è successo

Joe Bastianich ha abbandonato momentaneamente l'Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute. L'imprenditore statunitense deve fare alcuni accertamenti medici e, poi, capirà se proseguire o meno la sua avventura in Honduras.

I naufraghi avevano notato l'assenza del compagno di avventura ma solamente quando Valentina Vezzali ha spiegato cosa gli era capitato di notte, tutti hanno avuto più chiara la situazione.

Joe Bastianich lascia l'Isola dei Famosi

Il TgCom ha riportato le parole di Valentina Vezzali sulle condizioni di salute di Joe Bastianich: «Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina e gli ho consigliato di fare dei controlli.

Stanotte è stato davvero male ha rimesso l'anima e l'hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, ce l'avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo. Meglio che si faccia vedere». Già qualche settimana fa, Joe Bastianich aveva abbandonato momentaneamente l'isola per accertamenti medici salvo poi ritornare.

Tre nuovi concorrenti, un'inaspettata visita e il verdetto del televoto: al via con l'ottava puntata di #Isola 🏝️https://t.co/PjbZ1Rlq9p — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Le anticipazioni

Questa sera, lunedì 13 maggio, l'Isola dei Famosi darà il benvenuto a tre nuovi naufraghi: Dario Cassini, Linda Morselli e la modella e showgirl Karina Sapsai. Inoltre, uno dei naufraghi in gioco abbandonerà per sempre il programma. Al televoto ci sono Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron.