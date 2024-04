Isola dei Famosi 2024, il ritiro di Peppe Di Napoli (e le fake news): nominati e sondaggi. Stasera la quinta puntata: le anticipazioni

«Fatemi una promessa: questo anno nessuno abbandonerà L'Isola dei Famosi». Con questa richiesta ai "suoi" naufraghi Vladimir Luxuria debuttava alla conduzione del reality lo scorso 8 aprile. Oggi a distanza di due settimane possiamo dire che quella promessa non è stata mantenuta.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Luxuria struzzo (4), l'insabbiamento sul caso Benigno (N.C.), Daniele e la frecciata alla Ferragni (6), Edoardo leader (9)

Dopo Tonia Romano che per problemi fisici non è mai approdata a Cayo Cochinos e Francesca Bergesio che si è ritirata per problemi fisici, anche Peppe Di Napoli ha abbandonato. Luce Caponegro (Selen) è stata eliminata e invece Francesco Benigno è stato squalificato. Stasera in tv, lunedì 22 aprile, L'Isola dei Famosi 2024 è pronta a tornare con una nuova puntata su Canale 5 dalle 21.40, vediamo dunque le anticipazioni.

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni di stasera: il ritiro di Peppe Di Napoli

«Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie Napoli. E grazie all'immenso staff di Mediaset Infinity Banijay Italia, un'esperienza che porterò sempre con me». Con queste parole di ringraziamento Peppe Di Napoli ha spiegato il suo ritiro dal programma. Non sono mancate a seguiore fake news tra queste in partivolare sui social si è letto: «Super notizia.

Isola dei Famosi 2024, Benigno squalificato: cosa è successo davvero? «Ha minacciato Artur con un bastone»: l'indiscrezione

Tutto falso a intervenire per fare chiarezza è il figlio dell'ex naufrago: «Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare».

La squalifica di Benigno e i nuovi arrivati

Dopo l'eliminazione di Benigno che rientrato in Italia vuole «tranquillizzare tutti voi. In merito però non posso dire niente. Ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda» in Honduras arrivano Sonny e Rosanna. Quasi laureato in Medicina lui, «campionessa di pasta sfoglia» lei.

Il provvedimento contro Pietro

Per il reality ci sono diverse gatte da pelare tra piccoli infortuni, litigi e possibili ritiri. Con la fame e il nervosismo che iniziano a salire. Spazio (forse) al provvedimento contro Pietro, che ha ammesso di aver mangiato una porzione di cibo destinata alla troupe. Avendo violato il regolamento ha ricevuto come sanzione quella di mangiare metà razione di cibo.

Nominati e sondaggi

In nomination, dopo il ritiro di Peppe Di Napoli, ci sono quattro concorrenti: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Maité Yanes.

Chi vuoi salvare? È questa la domanda a cui il pubblico da casa dovrà rispondere stasera e il sondaggio indetto da ForumFree pare abbastanza chiaro:

Alvina con il 33,23%

Artur con il 29,61%

Khady con il 25,08%

Maité con il 12,08%