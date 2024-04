Francesco Benigno smascherato dal video: mani al collo e bastone contro Artur che lo provoca. La vendetta di Luxuria «Non sprechiamo altro tempo»

Finalmente nella puntata di lunedì 29 aprile viene mostrato il video incriminato sull'espulsione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. Le immagini sono inequivocabili: l'attore siciliano è decisamente aggressivo nei confronti di Artur Dainese che però non è privo di colpe. Se è vero che il modello non risponde agli insulti è il primo a mettere la mano davanti la faccia di un alteratissimo Benigno che esplode. Le parole di Vladimir Luxuria non lasciano scampo.

Il video incriminato

Dopo settimane di polemiche, e forse a causa dei bassi ascolti all'Isola dei Famosi si inizia a fare sul serio. «Ci troviamo costretti a riaprire la questione Benigno, Francesco è stato allontanato dall'Isola perché si è reso responsabile di atteggiamenti scorretti, contrari alla civile convivenza e rispetto tra le persone e non solo.

Non era la prima volta e in ogni caso a supporto di questo ci sono delle immagini».

Così Vladimir Luxuria introduce finalmente l'attesissimo filmato della lite tra Benigno e Artur Dainese: «Per una forma di rispetto verso il pubblico e Francesco Benigno, avevamo deciso di non mostrare le immagini, ma questa scelta è stata contestata dal diretto interessato, che in questi giorni ha attaccato il programma e l'intero gruppo di lavoro. Per questo siamo costretti a mostrarvele».

Le minacce di Benigno

Il video mostra chiaramente Francesco Benigno provocare insistentemente Artur Daines con parole davvero spiacevoli, tipo: «Da solo vali meno di una pianta. Sei un cafone nato tornatene da dove sei venuto». L'attore accusa Dainese di parlargli alle spalle e di non avere il coraggio di dirgli le cose in faccia.

Il modello non cede alle provocazioni e sorride, tutti i naufraghi guardano la scena increduli. Cosa che fa innervosire ulteriormente l'attore.

La provocazione di Artur

I toni si alzano, Benigno si avvicina pericolosamente ad Artur che lo sfida guardandolo dritto negli occhi. Francesco è a un palmo dal naso di Artun che fa muro mettendo una mano dritta in faccia: «Parla con questa», dice sghignazzando il modello.

Benigno non ci vede più dalla rabbia, sposta violentemente la man di Artur e si fionda su di lui mettendogli e mani al collo. Dainese lo allontana: «Non mi toccare». Arrivano gli altri naufraghi a separarli, ma Benigno non si placa prende un bastone e fa il gesto di tiraglielo addosso.

La vendetta di Vladimir Luxuria

Il video si stoppa e la regia rientra in studio. Vladimir Luxuria in primo piano: «Le immagini sono inequivocabili - commenta con fare serioso - è chiaro che in un contesto di privazioni come quelle dell'isola possono nascere contrasti ma nulla, nessuna provocazione, nessun litigio può giustificare a un tale gesto di violenza di mettere le mani al collo o di impugnare il bastone»

«In altri tempi - prosegue la conduttrice - forse avremmo dedicato maggiore spazio alla vicenda, ma non è questo il tempo, non vogliamo sprecare oltre il tempo necessario». Poi si rivolge all'attore siciliano: «Francesco tu sai quanto ci tenevo alla tua presenza, quanto ero stata presa dalla storia della tua infanzia, dell'isola che avevi già vissuto. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, ma io voglio darti un consiglio da amica, vai a fondo nelle ragioni della tua aggressività e tanti auguri». Caso chiuso.