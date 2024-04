Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo. Tonia Romano rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato. Nominati, sondaggi e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 11 aprile, andrà in onda la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2024, ma non sarà in diretta. L'appuntamento con il reality condotto per, questa edizione, da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata, è sempre alle 21.40 su Canale 5, ma quello che vedremo stasera sarà una puntata registrata.

Vediamo dunque le anticipazioni.

Isola dei Famosi 2024, salta la diretta: il motivo

Innanzitutto la puntata di stasera non sarà in diretta. Il reality di Canale 5, che parte con due appuntamenti settimanali, ha il primo stop.

Come anticipato da Davide Maggio infatti L'Isola stasera non sarà in diretta per fare spazio al reality show Supervivientes, che va in onda sempre di giovedì in prima serata sulla TV spagnola. Alcuni spazi, infatti, sono usati da entrambi i reality, e anche a Supervivientes, i naufraghi si confrontano proprio a La Palapa.

La terza puntata dell’Isola, in onda lunedì 15 aprile, sarà ovviamente in diretta. La puntata che sarà trasmessa stasera sarà registrata nel pomeriggio ed è per questo che il televoto verrà chiuso prima. Si potrà quindi votare fino alle 15.00.

Nominati e sondaggi

Mentre Greta Zuccarello conquista la collana da leader, i naufraghi finiti già in nomination sono Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich. Secondo il sondaggio condotto da ForumFree, le preferenze (per ora) sono:

Samuel Peron 29,45%

Artur Dainese 25,21%

Joe Bastianich 22,67%

Luce Caponegro 22,67%

Il mistero dell'abbandono di Tonia Romano

I concorrenti annunciati che sarebbero dovuti sbarcare in Honduras erano 18 (13 vip e 5 nip). In realtà, a Cayo Cochinos, sono arrivati in 17. Una delle concorrenti ha infatti abbandonato il gioco subito. Si tratta di Tonia Romano, una Nip, per una non meglio specificata "malattia”.

A poche ore dalla seconda puntata è stata la Romano stessa a spiegare quanto accaduto sui social: «Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente».

Il cast

Ecco chi sono i naufraghi Vip di questa edizione. Samuel Peron, Marina Suma, Aras Seno, Matilde Brandi, Arthur Dainese, Edoardo Stoppa, Francesca Bergesio, Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Luce Caponegro e Maitè Yanes.

Per i Nip invece, che sono arrivati sull'Isola due giorni prima dei Vip, scendono “in spiaggia”: Khady Gueye, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Alvina Verecondi Scortecci.

Nuovo approdo?

L’attore Francesco Benigno, inoltre, ha rivelato, la scorsa settimana, che entrerà nel gioco a partire dalla seconda puntata. Ma ufficialmente non c’è stato alcun annuncio, ma lui afferma via social che giovedì 11 aprile 2024, di sicuro, sarà presente tra i naufraghi.

Ci sarà davvero? Lo scopriremo stasera in tv. Sul suo profilo Instagram al momento c'è solo una storia in cui l'attore mostra un countdown, voleva indicare il tempo che mancava al suo sbarco in Honduras?