Pagelle ascolti tv, top e flop: vince Rai 1 con la replica di Màkari, malino Gerry Scotti. Fabio Fazio sul Nove garanzia

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di domenica 28 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, show e serie tv. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla replica di "Màkari!" su Rai 1 a "Il Meglio de Lo Show dei Record" su Canale 5, le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Rai 1 vince anche con le repliche

È stata la replica di "Màkari" il programma più visto dagli italiani domenica 28 aprile.

Con 3.909.000 spettatori e il 20.61% di share, la fiction con Claudio Gioè ha raggiunto il primo gradino del podio, battendo Canale 5 e tutte le altre reti.

Canale 5, Gerry Scotti non convince

Secondo posto in classifica per Canale 5, che con "Il meglio dello Show dei Record" ha raggiunto 2.357.000 spettatori e il 12.43% di share. Non abbastanza per superare Rai 1.

Nove, sempre bene Fazio

Con 2.059.000 spettatori e il 10.7% di share, "Che Tempo Che Fa" è stato il terzo programma più visto della serata, con un picco d’ascolto di 2.741.000 spettatori e un picco di share del 14%.

Gli altri canali

Quarto posto in classifica per Rai 3, che con "Report" ha conquistato 1.302.000 spettatori con il 6.87% di share. Sconosciuti ancora i dati degli altri canali, a causa dello sciopero Nielsen che va avanti da giorni.