Chiara Ferragni, la risposta imbarazzante al commento contro Fedez: cosa ha pubblicato

Nelle ultime ore si è diffusa una schermata sulla piattaforma X che non ha lasciato i fan degli ormai ex Ferragnez indifferenti. Ma di cosa si tratta? A quanto pare sembra che un'utente abbia attaccato Fedez in maniera abbastanza pesante. E che, in tutta risposta, Chiara Ferragni abbia risposto con un cuore rosso. Difatti, nel commento quest'utente esprimeva una certa vicinanza a Chiara Ferragni. Ma si lasciava anche andare a parole ben poco carine nei confronti di Fedez. Al punto da alludere al fatto che lui si sarebbe allontanato dalla moglie per via del suo momento poco fortunato. Come se, dietro il matrimonio con Chiara Ferragni, ci fosse stata (da parte di Fedez) una qualche forma di convenienza. Staremo a vedere come proseguirà la faccenda!

Foto Kikapress